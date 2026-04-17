Про це президент України сказав під час зустрічі із королем Швеції Карлом Густавом у Львові 17 квітня.

До теми Король Швеції Карл Густав приїхав до Львова та вже зустрівся із Зеленським: перші кадри

Що сказав Зеленський стосовно навчання пілотів на Gripen?

Володимир Зеленський наголосив, що в України та Швеції особливі відносини. Глава держави подякував шведському королю та уряду за програму посилення захисту українського неба, яка також охоплює і постачання шведських винищувачів Gripen.

І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити із Його Величністю (королем Швеції Карлом Густавом – 24 Канал), що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування та навчання цього року,

– зазначив президент України.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що шведські Gripen можуть нести великий спектр озброєння. За словами експерта, ці літаки "невибагливі", багатофункціональні та досить дешеві, а двигуни до них можна буде виготовляти в Україні.

Які домовленості щодо Gripen уклали Україна та Швеція?