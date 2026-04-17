Про це президент України сказав під час зустрічі із королем Швеції Карлом Густавом у Львові 17 квітня.
Що сказав Зеленський стосовно навчання пілотів на Gripen?
Володимир Зеленський наголосив, що в України та Швеції особливі відносини. Глава держави подякував шведському королю та уряду за програму посилення захисту українського неба, яка також охоплює і постачання шведських винищувачів Gripen.
І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити із Його Величністю (королем Швеції Карлом Густавом – 24 Канал), що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування та навчання цього року,
– зазначив президент України.
До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що шведські Gripen можуть нести великий спектр озброєння. За словами експерта, ці літаки "невибагливі", багатофункціональні та досить дешеві, а двигуни до них можна буде виготовляти в Україні.
Які домовленості щодо Gripen уклали Україна та Швеція?
Україна ще у жовтні 2025 року домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen. Перші літаки можуть прибути до нашої країни вже у 2026 році.
Загалом постачання усіх 150 літаків триватиме від 10 до 15 років. За словами Володимира Зеленського угода про винищувачі – історічна.
У січні 2026 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявили, що готові надати Україні авіацію для збереження миру. Країни також продовжуватимуть навчання українських військових.