Об этом президент Украины сказал во время встречи с королем Швеции Карлом Густавом во Львове 17 апреля.

К теме Король Швеции Карл Густав приехал во Львов и уже встретился с Зеленским: первые кадры

Что сказал Зеленский относительно обучения пилотов на Gripen?

Владимир Зеленский отметил, что у Украины и Швеции особые отношения. Глава государства поблагодарил шведского короля и правительство за программу усиления защиты украинского неба, которая также охватывает и поставки шведских истребителей Gripen.

И мы очень рассчитываем, об этом будем говорить с Его Величеством (королем Швеции Карлом Густавом – 24 Канал), что уже наши ребята, наши пилоты начнут тренировки и обучение в этом году,

– отметил президент Украины.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что шведские Gripen могут нести большой спектр вооружения. По словам эксперта, эти самолеты "неприхотливы", многофункциональные и достаточно дешевые, а двигатели к ним можно будет изготавливать в Украине.

Какие договоренности по Gripen заключили Украина и Швеция?