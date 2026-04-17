Об этом президент Украины сказал во время встречи с королем Швеции Карлом Густавом во Львове 17 апреля.
Что сказал Зеленский относительно обучения пилотов на Gripen?
Владимир Зеленский отметил, что у Украины и Швеции особые отношения. Глава государства поблагодарил шведского короля и правительство за программу усиления защиты украинского неба, которая также охватывает и поставки шведских истребителей Gripen.
И мы очень рассчитываем, об этом будем говорить с Его Величеством (королем Швеции Карлом Густавом – 24 Канал), что уже наши ребята, наши пилоты начнут тренировки и обучение в этом году,
– отметил президент Украины.
Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в эфире 24 Канала, что шведские Gripen могут нести большой спектр вооружения. По словам эксперта, эти самолеты "неприхотливы", многофункциональные и достаточно дешевые, а двигатели к ним можно будет изготавливать в Украине.
Какие договоренности по Gripen заключили Украина и Швеция?
Украина еще в октябре 2025 года договорилась со Швецией о поставках 150 истребителей Gripen. Первые самолеты могут прибыть в нашу страну уже в 2026 году.
В целом поставки всех 150 самолетов продлится от 10 до 15 лет. По словам Владимира Зеленского соглашение об истребителях – историческое.
В январе 2026 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявили, что готовы предоставить Украине авиацию для сохранения мира. Страны также будут продолжать обучение украинских военных.