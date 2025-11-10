Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что эти самолеты могут нести различное вооружение. Кроме того, могут работать в паре с другими самолетами и комплексами.

Как Gripen усилят воздушную оборону?

Военный эксперт объяснил, что для обороны воздушного пространства и наступления Украина нуждается в 200 – 300 истребителях. Лучше, чтобы все они были одного вида, тогда обслуживать их будет легче. Кроме того, обучение пилотов будет быстрее. Это могли бы быть F-16, но нет достаточного количества оружия к ним из-за его блокировки со стороны США.

Поэтому, по мнению Свитана, нашей стране нужно выбрать европейские борта. Лучший выбор – шведские Gripen, которые могут нести большой спектр вооружения, даже TAURUS. Эти самолеты "неприхотливы", многофункциональные и достаточно дешевые. Двигатели к ним можно будет изготавливать в Украине.

На начало мы можем согласиться хотя бы на эскадрилью Gripen второй серии. Они могут работать в паре со шведскими Saab, а с земли их бы усилили Patriot. Тогда мы отодвинем российскую авиацию очень далеко, она не будет показывать нос,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что наше государство планирует создать авиационный флот из 250 современных самолетов, включая F-16, Gripen и Rafale. Мы уже ведем диалог со Швецией, Францией и США по боевым самолетам.

Когда и сколько Gripen получит Украина?