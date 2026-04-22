Роблес відвідує Україну, щоб підтвердити підтримку Іспанії. Про це повідомили в Cadena SER.
Дивіться також Україна може отримати танки Т-80У від Кіпру: ЗМІ назвали умову
Що відомо про військову допомогу від Іспанії?
Роблес прибула з візитом до України, щоб підтвердити подальшу підтримку з боку Мадрида. Під час зустрічі із Зеленським вона запевнила у продовженні допомоги.
Іспанія передасть ДПСУ 100 тактичних броньованих автомобілів VAMTAC, а їх постачання розпочнеться на початку травня. Крім того, пакет допомоги включатиме боєприпаси калібру 155 міліметрів для артилерійських підрозділів.
Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру,
– заявила Роблес.
Михайло Федоров подякував Роблес за рішення спрямувати 1 мільярд євро допомоги для України у 2026 році та наголосив, що найважливішим є внесок у механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot.
Один із пріоритетів – забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами. Також домовилися про подальшу співпрацю в масштабуванні виробництва українських дронів,
– заявив Федоров.
На зустрічі міністри обговорили розвиток спроможностей ППО. Федоров повідомив про домовленість щодо модернізації засобів оборони.
Також було обговорено участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.
Які ще країни надали Україні військову допомогу?
Швеція та Україна домовилися про передачу винищувачів Gripen ще у 2025 році, нині українська сторона розраховує на початок тренувань пілотів на цих літаках.
Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів у червні після завершення навчань екіпажу. Корабель стане частиною майбутнього флоту України та тимчасово базуватиметься у Великій Британії.
Київ отримав зенітні ракети для систем Patriot від Польщі та Нідерландів, раніше це не розголошувалося. Німеччина планує надати кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P та додаткові пускові установки ППО IRIS-T.