Роблес відвідує Україну, щоб підтвердити підтримку Іспанії. Про це повідомили в Cadena SER.

Що відомо про військову допомогу від Іспанії?

Роблес прибула з візитом до України, щоб підтвердити подальшу підтримку з боку Мадрида. Під час зустрічі із Зеленським вона запевнила у продовженні допомоги.

Іспанія передасть ДПСУ 100 тактичних броньованих автомобілів VAMTAC, а їх постачання розпочнеться на початку травня. Крім того, пакет допомоги включатиме боєприпаси калібру 155 міліметрів для артилерійських підрозділів.

Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру,

– заявила Роблес.

Михайло Федоров подякував Роблес за рішення спрямувати 1 мільярд євро допомоги для України у 2026 році та наголосив, що найважливішим є внесок у механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot.

Один із пріоритетів – забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами. Також домовилися про подальшу співпрацю в масштабуванні виробництва українських дронів,

– заявив Федоров.

На зустрічі міністри обговорили розвиток спроможностей ППО. Федоров повідомив про домовленість щодо модернізації засобів оборони.

Також було обговорено участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.

