Про це інформує видання Tovima.

Коли Кіпр передасть Україні танки Т-80У?

Наразі Кіпр веде переговори із Грецією щодо можливої передачі танків Leopard 1. Це пов'язано із труднощами в обслуговуванні російських танків, які раніше розглядались для передачі Україні.

Водночас у виданні зауважили, що ці танки мають пройти модернізацію, яка передбачає підвищення рівня захисту та оновлення ключових систем, зокрема покращення двигуна, електроніки та озброєння.

Також обговорюється можливість виконання частини робіт на території Кіпру спільно із грецькою EODH.

За попередніми даними, ідеться про передачу від 75 до 90 танків Leopard 1A5, на які Німеччина готова надати відповідний дозвіл. Така заміна парку має стати частиною загальної програми модернізації Національної гвардії Кіпру.

Портал Defense Express пише, що після можливої заміни озброєння Кіпр може переглянути свою позицію щодо передачі танків Т-80У Україні. Раніше країні пропонували відправити 82 танки Т-80У/УК, однак тоді вона відмовилась, посилаючи на потребу зберегти власні оборонні можливості.

Аналітики вважають, що заміна Т-80У на Leopard 1 виглядає як перехід на менш потужне озброєння. Фахівці зауважили, що німецький танк має слабше бронювання та озброєння, а також є дещо старішим за російський. Ще однією проблемою є дефіцит запчастин до цих танків через потреби України.

Проте, у виданні мовиться, що Кіпру з експлуатацією Leopard 1 може допомогти Греція, оскільки її промисловість навчилася працювати з такою бронетехнікою. Ба більше – модернізація цих танків може підвищити можливості цих машин на полі бою.

До слова, у 1996 році Кіпр придбав 41 танк Т-80УК для посилення своїх збройних сил у межах оборонних закупівель. У 2006 році країна домовилась про отримання ще 41 одиниці цієї техніки.

