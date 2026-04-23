Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами.

Смотрите также Зеленский уволил и назначил новых руководителей СБУ в нескольких регионах

Как президент высказался об угрозе из Беларуси?

Зеленский утверждает, что у оккупантов на самом деле есть "больные и фантастические идеи" о противостоянии.

Несмотря на это, украинский лидер выразил надежду, что россияне не смогут подтолкнуть Минск к полномасштабному участию в войне против Украины.

Очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность,

– сказал Зеленский.

Что относительно потенциальной угрозы говорит Буданов?

Руководитель ОП Кирилл Буданов на полях "Киевского Форума безопасности" отметил, что потенциальная угроза со стороны Беларуси остается, однако ситуация находится под контролем. По его словам, полностью исключать риски не стоит, однако украинские разведывательные службы постоянно мониторят обстановку и держат ее под наблюдением.

Нужно усиливать бдительность, но не переживайте – неожиданно ничего не будет,

– заверил он.

Какие заявления звучат из Беларуси?

На днях в одном из интервью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями в адрес Украины и западных соседей, предостерегая их от возможных агрессивных действий против страны.

Он заявил, что Европа якобы не заинтересована в войне с Минском и Москвой, поскольку это будет иметь для нее негативные последствия, особенно учитывая напряженные отношения с США. В то же время, Лукашенко заверил, что не ожидает военного противостояния и считает подобный сценарий маловероятным.

Также он подчеркнул, что с территории Беларуси не планируется никаких нападений на Польшу или Литву, но подчеркнул, что считает своим долгом предупреждать соседние страны.