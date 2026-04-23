Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

Кого уволили и назначили на должности?

Согласно указу президента №334/2026, начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артема Бондаренко уволили с должности, которую тот занимал более 3 лет – с 15 августа 2022 года.

Зато на эту должность назначили Артема Борисевича, которого уже уволили с должности началька управления СБУ в Херсонской области указом №335/2026. Указывается, что теперь его должность займет Владимир Ваврух.

В то же время в Харьковской области указом №336/2026 Александра Куця, который находился на соответствующей должности более 3 лет – с 19 июля 2022 года. Зато на должность начальника управления был назначен Денис Лутий.



Указы Владимира Зеленского / Скриншот 24 Канала

Отметим, что Ваврух ранее занимал должность заместителя начальна одного из департаментов СБУ. В то же время Лутий занимался научной деятельностью в сфере государственной безопасности и правопорядка, поэтому имеет юридический бэкграунд.

К слову, в конце марта президент назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Новым руководителем Департамента военной контрразведки СБУ стал Виктор Заец.

Какие кадровые решения приняли ранее?