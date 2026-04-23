Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Кого звільнили і призначили на посади?

Згідно з указом президента №334/2026, начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка звільнили з посади, яку той перебував на посаді понад 3 роки – з 15 серпня 2022 року.

Натомість на цю посаду призначили Артема Борисевича, якого вже звільнили з посади началька управління СБУ у Херсонській області указом №335/2026. Вказується, що тепер його посаду обійме Володимир Ваврух.

Водночас у Харківській області указом №336/2026 Олександра Куця, який перебував на відповідній посаді понад 3 роки – з 19 липня 2022 року. Натомість на посаду начальника управління було призначено Дениса Лутія.



Укази Володимира Зеленського / Скриншот 24 Каналу

Зазначимо, що Ваврух раніше обіймав посаду заступника начальна одного з департаментів СБУ. Водночас Лутій займався науковою діяльністю у сфері державної безпеки та правопорядку, тож має юридичний бекграунд.

До слова, наприкінці березня президент призначив Сергія Гуньковського на посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Новим керівником Департаменту військової контррозвідки СБУ став Віктор Заєць.

Які кадрові рішення ухвалили раніше?