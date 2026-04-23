Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю "Цензор.нет".
Які деталі замаху розкрило СБУ?
За словами Швеця, напад було організовано в межах ширшої диверсійної кампанії російських спецслужб, які активно шукають виконавців для терактів в Україні.
Окрему роль у підготовці злочину, за даними СБУ, відіграв співробітник поліції. Він, використовуючи систему міського відеонагляду "Безпечне місто", збирав і передавав інформацію про пересування та місця перебування Стерненка.
Система може фіксувати зображення з тисяч камер по Києву та розпізнавати людей,
– зазначив Швець, коментуючи механізм збору даних.
Виконавицею замаху стала 45-річна жінка з Одещини, яку, за даними слідства, дистанційно завербували російські спецслужби через інтернет. Її переконали діяти під виглядом "легкого заробітку", а згодом – через маніпуляції, зокрема листування з особою, яка видавала себе за співробітника СБУ.
Підозрюваній повідомили, що Стерненко нібито співпрацює з ФСБ, а також причетний до обстрілів Києва. СБУ також наголошує, що розслідування щодо можливого співучасті інших осіб, зокрема в правоохоронних органах, триває.
Фігурантка справи обвинувачується за статтями 111, 115, 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів). Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.
Що ще встановило слідство?
Слідство встановило, що замах на Сергія Стерненка був не поодинокою акцією, а частиною ширшої диверсійної кампанії російських спецслужб, яка реалізується в Україні з використанням мережі завербованих виконавців.
За даними СБУ, у межах цієї діяльності ворог відпрацьовував різні сценарії: від підпалів і диверсій до підготовки замахів на конкретних публічних осіб, використовуючи як фінансову мотивацію, так і психологічний тиск через онлайн-комунікації.
Правоохоронці зазначають, що жінка діяла не імпульсивно, а після певної підготовки. Зокрема, проходила навчання зі стрільби та виконувала інструкції куратора.
У СБУ наголошують, що така схема є типовою для російських спецоперацій, де виконавців поступово залучають до більш складних і небезпечних завдань.