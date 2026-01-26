Відповідний указ №83/2026 з'явився ввечері 26 січня на офіційному сайті президента України.

Що відомо про призначення посла в Грузії?

Дипломатичне представництво України в Тбілісі залишалося без повноцінного очільника з 2022 року, після завершення каденції Ігоря Долгова. Відтепер посаду обійматиме Бродович.

Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії,

– йдеться в наказі.

Упродовж періоду відсутності повноцінного керівника посольства його функції виконували тимчасові повірені у справах. За менш ніж чотири роки таких представників змінилося п'ятеро. Від початку 2025 року обов'язки тимчасового повіреного здійснював Роман Яковенко.

Сам Михайло Бродович розпочав кар'єру в системі Міністерства закордонних справ України ще у 1996 році. За час дипломатичної служби він працював консулом у Генеральному консульстві України в Стамбулі, згодом очолював Генеральне консульство в Кракові.

Зазначимо! У період з 2015 по 2022 рік Бродович представляв Україну в статусі Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Словенія.

Відносини України та Грузії: коротко