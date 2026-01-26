Відповідний указ №83/2026 з'явився ввечері 26 січня на офіційному сайті президента України.
Що відомо про призначення посла в Грузії?
Дипломатичне представництво України в Тбілісі залишалося без повноцінного очільника з 2022 року, після завершення каденції Ігоря Долгова. Відтепер посаду обійматиме Бродович.
Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії,
– йдеться в наказі.
Упродовж періоду відсутності повноцінного керівника посольства його функції виконували тимчасові повірені у справах. За менш ніж чотири роки таких представників змінилося п'ятеро. Від початку 2025 року обов'язки тимчасового повіреного здійснював Роман Яковенко.
Сам Михайло Бродович розпочав кар'єру в системі Міністерства закордонних справ України ще у 1996 році. За час дипломатичної служби він працював консулом у Генеральному консульстві України в Стамбулі, згодом очолював Генеральне консульство в Кракові.
Зазначимо! У період з 2015 по 2022 рік Бродович представляв Україну в статусі Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Словенія.
Відносини України та Грузії: коротко
Після початку повномасштабної війни Росії проти України позиція грузинської влади виявилася суперечливою. Тбілісі підтримував Київ на міжнародних майданчиках, зокрема під час голосувань у Генасамблеї ООН, долучався до санкційної політики та надавав фінансову допомогу українцям для закупівлі генераторів.
Водночас уже у 2023 році грузинський уряд уникав запровадження власних обмежень проти Росії й обговорював можливість відновлення авіасполучення з державою-агресором.
На цьому тлі громадська думка в Грузії залишається чіткою. Так, згідно з опитуванням Національно-демократичного інституту США, 54% громадян країни покладають відповідальність за війну на Росію.
Керівна партія "Грузинська мрія" неодноразово використовувала кадри зруйнованих українських міст у власній передвиборчій агітації.
Тим часом спікер парламенту Шалва Папуашвілі дорікнув українській владі "невдячністю" до грузинів, водночас заявивши про бажання миру для України та висловивши сумнів у гідності нинішнього керівництва країни.