Натомість до переліку членів РНБО затвердили двох нових міністрів. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України.

Що відомо про оновлений склад РНБО?

Згідно з указом Зеленського, колишній голова СБУ Василь Малюк виведений з Ради нацбезпеки.

Однак до нового складу органу увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Зазначимо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 26 січня 2026 року. Варто нагадати також, що ідентичні зміни відбулися нещодавно й у складі Ставки головнокомандувача.

На чому зосереджується у своїй діяльності Федоров?

Михайло Федоро раніше займався цифровою трансформацією країни. Нині він окреслює напрямок розвитку БпЛА одним з ключових в українському війську. Зокрема, в Україні планують сформувати дроново-штурмові підрозділи.

Також Україна розроблятиме передову систему ППО на базі штучного інтелекту для надійного захисту населених пунктів від російських повітряних атак.

Міністр оборони Михайло Федоров вже уклав угоду з компанією Palantir щодо створення AI-платформи під назвою "Dataroom", яка слугуватиме захищеним середовищем для тестування та вдосконалення військових моделей штучного інтелекту.

Також він посилив сектор з питань розвитку дронів призначенням Сергія Стерненка та Сергія Бескрестнова на посаду радників у цій сфері.

Що робить Шмигаль на посаді міністра енергетики?

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найближчими днями в столиці очікується поступовий перехід від екстрених (аварійних) відключень електроенергії до стабільних погодинних графіків.

Наразі лише приблизно третина від недавно введених в дію потужностей реально подає електроенергію в загальну мережу.

Уряд запровадив спеціальну програму підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад: з січня по березень 2026 року їм щомісяця додатково виплачуватимуть 20 тисяч гривень.