Натомість до переліку членів РНБО затвердили двох нових міністрів. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України.
Що відомо про оновлений склад РНБО?
Згідно з указом Зеленського, колишній голова СБУ Василь Малюк виведений з Ради нацбезпеки.
Однак до нового складу органу увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.
Зазначимо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 26 січня 2026 року. Варто нагадати також, що ідентичні зміни відбулися нещодавно й у складі Ставки головнокомандувача.
На чому зосереджується у своїй діяльності Федоров?
Михайло Федоро раніше займався цифровою трансформацією країни. Нині він окреслює напрямок розвитку БпЛА одним з ключових в українському війську. Зокрема, в Україні планують сформувати дроново-штурмові підрозділи.
Також Україна розроблятиме передову систему ППО на базі штучного інтелекту для надійного захисту населених пунктів від російських повітряних атак.
Міністр оборони Михайло Федоров вже уклав угоду з компанією Palantir щодо створення AI-платформи під назвою "Dataroom", яка слугуватиме захищеним середовищем для тестування та вдосконалення військових моделей штучного інтелекту.
Також він посилив сектор з питань розвитку дронів призначенням Сергія Стерненка та Сергія Бескрестнова на посаду радників у цій сфері.
Що робить Шмигаль на посаді міністра енергетики?
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найближчими днями в столиці очікується поступовий перехід від екстрених (аварійних) відключень електроенергії до стабільних погодинних графіків.
Наразі лише приблизно третина від недавно введених в дію потужностей реально подає електроенергію в загальну мережу.
Уряд запровадив спеціальну програму підтримки працівників аварійно-відновлювальних бригад: з січня по березень 2026 року їм щомісяця додатково виплачуватимуть 20 тисяч гривень.