Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що активіст розбирається в антишахедних дронах. Важливо, що він спілкується безпосередньо з військовими.
"Але це точно не історія, що Стерненко нічого не знає, і його призначили. Ні, навіть ми комітетом телефонували йому та уточнювали деякі питання. Одна справа – уточнити у військових, а потім ще паралельно в нього, щоб порівняти ці експертизи й потім ухвалити своє рішення, зробити висновок. Тому я скажу, що він розбирається. Він давав нам поради у цьому напрямку", – підкреслив він.
Що відомо про призначення Стерненка?
22 січня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що призначив активіста Сергій Стерненка на посаду радника з питань підвищення ефективності використання дронів на фронті. Він додав, що досвід волонтера та громадського діяча повинен допомогти у розвитку та посиленні безпілотних підрозділів.
За словами Михайла Федорова, досвід Сергія Стерненка буде корисним у ще одному ключовому треку – аналітика та ефективність. Відомо, що станом на зараз лише 50 підрозділів із загальних 400 виконують близько 70% усіх бойових уражень ворога.
Метою співпраці є пришвидшення росту ефективності інших 350 підрозділів та збільшення масштабів ураження об'єктів і особового складу ворога. Усі процеси планують удосконалювати через додаткове навчання, аналіз проведених операцій та обмін досвідом військових безпосередньо з фронту.