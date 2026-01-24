Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що активіст розбирається в антишахедних дронах. Важливо, що він спілкується безпосередньо з військовими.

"Але це точно не історія, що Стерненко нічого не знає, і його призначили. Ні, навіть ми комітетом телефонували йому та уточнювали деякі питання. Одна справа – уточнити у військових, а потім ще паралельно в нього, щоб порівняти ці експертизи й потім ухвалити своє рішення, зробити висновок. Тому я скажу, що він розбирається. Він давав нам поради у цьому напрямку", – підкреслив він.

Що відомо про призначення Стерненка?