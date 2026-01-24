Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко заметил 24 Каналу, что активист разбирается в антишахедных дронах. Важно, что он общается непосредственно с военными.

"Но это точно не история, что Стерненко ничего не знает, и его назначили. Нет, даже мы комитетом звонили ему и уточняли некоторые вопросы. Одно дело – уточнить у военных, а потом еще параллельно у него, чтобы сравнить эти экспертизы и потом принять свое решение, сделать вывод. Поэтому я скажу, что он разбирается. Он давал нам советы в этом направлении", – подчеркнул он.

Что известно о назначении Стерненко?

  • 22 января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что назначил активиста Сергей Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте. Он добавил, что опыт волонтера и общественного деятеля должен помочь в развитии и усилении беспилотных подразделений.

  • По словам Михаила Федорова, опыт опыт Сергея Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Известно, что по состоянию на сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений врага.

  • Целью сотрудничества является ускорение роста эффективности других 350 подразделений и увеличение масштабов поражения объектов и личного состава врага. Все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.