Зато в перечень членов СНБО утвердили двух новых министров. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины.

Что известно об обновленном составе СНБО?

Согласно указу Зеленского, бывший глава СБУ Василий Малюк выведен из Совета нацбезопасности.

Однако в новый состав органа вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Отметим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть от 26 января 2026 года. Стоит напомнить также, что идентичные изменения произошли недавно и в составе Ставки главнокомандующего.

На чем сосредотачивается в своей деятельности Федоров?

Михаил Федоро ранее занимался цифровой трансформацией страны. Сейчас он определяет направление развития БпЛА одним из ключевых в украинской армии. В частности, в Украине планируют сформировать дроново-штурмовые подразделения.

Также Украина будет разрабатывать передовую систему ПВО на базе искусственного интеллекта для надежной защиты населенных пунктов от российских воздушных атак.

Министр обороны Михаил Федоров уже заключил соглашение с компанией Palantir о создании AI-платформы под названием "Dataroom", которая будет служить защищенной средой для тестирования и совершенствования военных моделей искусственного интеллекта.

Также он усилил сектор по вопросам развития дронов назначением Сергея Стерненко и Сергея Бескрестнова на должность советников в этой сфере.

Что делает Шмыгаль на посту министра энергетики?

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни в столице ожидается постепенный переход от экстренных (аварийных) отключений электроэнергии к стабильным почасовым графикам.

Сейчас только примерно треть от недавно введенных в действие мощностей реально подает электроэнергию в общую сеть.

Правительство ввело специальную программу поддержки работников аварийно-восстановительных бригад: с января по март 2026 года им ежемесячно дополнительно будут выплачивать 20 тысяч гривен.