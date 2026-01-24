В то же время в перечне появились два новых человека. Соответствующий указ появился на официальном сайте Офиса президента.

Что известно об изменении состава Ставки?

В указе президента говорится об утверждении в состав министра обороны Украины Михаила Федорова. Напомним, главой Минобороны его назначили 14 января, а до этого Федоров занимался цифровой трансформацией.

Также в Ставку ввели первого вице-премьер-министра – главу министерства энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Зато Владимир Зеленский вывел из состава Ставки экс-руководителя СБУ Василия Малюка. Кстати, решение об увольнении Малюка с должности в Верховной Раде приняли только со второй попытки. В то же время он не покидает систему и в дальнейшем будет находиться в ее рядах, продолжая непосредственно заниматься ликвидацией угроз со стороны врага.

Какие последние назначения Зеленского?