Водночас в переліку з'явилися дві нові людини. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу президента.
Що відомо про зміну складу Ставки?
В указі президента йдеться про затвердження до складу міністра оборони України Михайла Федорова. Нагадаємо, очільником Міноборони його призначили 14 січня, а до цього Федоров займався цифровою трансформацією.
Також до Ставки ввели першого віцепрем'єр-міністра – очільника міністерства енергетики України Дениса Шмигаля.
Натомість Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки екскерівника СБУ Василя Малюка. До речі, рішення про звільнення Малюка з посади у Верховній Раді ухвалили лише з другої спроби. Водночас він не залишає систему й надалі перебуватиме в її лавах, продовжуючи безпосередньо займатися ліквідацією загроз з боку ворога.
Які останні призначення Зеленського?
Президент України 20 січня ввів до своєї команди Олександра Кубракова на посаду радника з питань інфраструктури та співпраці з територіальними громадами. До 2024 року Кубраков займав крісло віцепрем'єр-міністра України, відповідаючи саме за інфраструктурний блок.
Також нещодавно Зеленський призначив Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. У новій ролі він відповідатиме за розвиток і функціонування системи малої протиповітряної оборони. До складу цієї системи увійдуть мобільні вогневі підрозділи, а також дрони-перехоплювачі.