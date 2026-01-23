Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що така жорсткість була свідомим рішенням і містила ризик для стосунків із частиною партнерів. Водночас він наголосив, що промова дала реакцію буквально за години, і назвав три результати, які, на його думку, стали видимими майже одразу.

Зеленський пішов на ризик у Давосі

Шейтельман пояснив, що його найбільше здивував тон Зеленського щодо Європи. Він зауважив, що це була не випадкова емоція, а продуманий крок, який міг зіпсувати відносини з частиною партнерів, але водночас відкривав вікно можливостей, щоб примусити Європу діяти рішучіше.

Цей наїзд на Європу мене трохи шокував. Я навіть злякався, коли Зеленський робить такі рішучі кроки,

– зауважив політтехнолог.

Він нагадав, що подібні різкі рухи Зеленський уже робив під час війни, і навів приклад попереднього конфлікту з Франком Вальтером Штайнмаєром. На його думку, тоді Україна виграла дипломатичну дуель, а зараз команда президента свідомо вирішила знову підвищити градус у відносинах з європейцями, бо момент для цього здавався вдалим.

До уваги! У промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський говорив різко й прямо про те, що Європі бракує конкретних дій, а не нових декларацій. Він заявив, що пакет документів для завершення війни майже сформований і Україна готова до миру, але таку ж готовність має показати Росія, припинивши агресію, а також анонсував на 23 січня тристоронню зустріч України, США та Росії в ОАЕ. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України не працюватимуть без США, поставив питання реальної здатності НАТО діяти у разі загрози для європейських держав і закликав до дієвих об'єднаних збройних сил Європи. Окремо він критикував затягування зі спецтрибуналом для Росії, говорив про російську нафту біля берегів Європи як джерело фінансування війни, згадував приклади Білорусі та Ірану й підкреслював, що Путін уникає відповідальності, натомість намагається повернути заморожені активи.

Шейтельман також припустив, що виступ не був суто одноосібною ініціативою. В Зеленського могли бути союзники в Європі, а частину меседжів могли погоджувати з найближчими партнерами, які регулярно тримають із ним контакт. У цьому контексті він згадав Францію й Канаду як країни, позиції яких на форумі звучали схожими за логікою, хоча й із різними акцентами.

Які два рішення з'явилися майже одразу після виступу Зеленського?

Шейтельман звернув увагу, що ефект від промови став помітним не в загальних словах, а в конкретних діях. Першим результатом він назвав історію з російським танкером у Середземному морі, про яку публічно заговорили відразу після виступу.

Через годину після промови Зеленського оголосили, що в Середземному морі заарештували російський танкер. Його затримали зранку, але заявили про це вже після виступу,

– наголосив Шейтельман.

Другим швидким сигналом він назвав заяву про фінансування механізму трибуналу щодо російського політичного керівництва. Він зауважив, що це якраз те, за що Зеленський публічно дорікав Європі, бо обіцянки звучали давно, а руху було мало.

Кая Каллас через годину сказала, що щойно переказали перші 10 мільйонів на трибунал проти російського політичного керівництва,

– пояснив політтехнолог.

Шейтельман підкреслив, що ці реакції виглядали як відповідь на вимогу діяти швидше й конкретніше. На його думку, саме в цьому і був сенс різкого тону, який мав змусити партнерів виходити з режиму заяв.

Відповідь Бельгії стала третім результатом

Третім результатом Шейтельман назвав реакцію прем'єр-міністра Бельгії на тему заморожених російських активів. Він пояснив, що це була відповідь не у вигляді дій, а у вигляді чесного пояснення, чому Європа не готова перейти до конфіскації, і саме тому вона є показовою.

Прем'єр Бельгії сьогодні зранку пояснив: конфіскувати активи ми не можемо з однієї причини – у нас немає стану війни з Росією,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що така логіка оголює ширшу проблему: Європа юридично і політично поводиться так, ніби з Росією зберігається "мирний режим", а це обмежує інструменти тиску. Після цієї відповіді принаймні стало зрозуміло, у чому саме бар'єр, і з ним уже можна працювати.

