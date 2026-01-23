Йдеться про критику під час виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомило Il Giornale.

Як Італія відреагувала на заяви Зеленського?

Антоніо Таяні висловив свою думку щодо критики з боку Володимира Зеленського до Європи. У кулуарах бізнес-форуму Італія – Німеччина міністр сказав, що український президент "здається, не дуже щедрий стосовно Європи".

Він також підкреслив, що ЄС зробив "усе можливе", зокрема для збереження незалежності України.

Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни,

– додав Таяні.

Як Зеленський розкритикував ЄС?