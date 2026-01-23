Речь идет о критике во время выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщило Il Giornale.
Как Италия отреагировала на заявления Зеленского?
Антонио Таяни высказал свое мнение относительно критики со стороны Владимира Зеленского к Европе. В кулуарах бизнес-форума Италия – Германия министр сказал, что украинский президент "кажется, не очень щедрым по отношению к Европе".
Он также подчеркнул, что ЕС сделал "все возможное", в частности для сохранения независимости Украины.
Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны,
– добавил Таяни.
Как Зеленский раскритиковал ЕС?
Президент во время выступления в Давосе упрекнул, что российская нефть до сих пор перевозится вдоль берегов Европы. По его словам, доходы от этих поставок финансируют войну России против Украины.
Также Зеленский заявил о нехватке решимости со стороны Европы. Он подчеркнул, что Евросоюз говорит о ценностях и безопасности, но медлит с конкретными действиями.
В то же время в ЕС тоже ответили на заявления. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз остается крупнейшим донором Украины.