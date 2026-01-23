Лидеры Европейского союза ответили на претензии Владимира Зеленского косвенно, но вскользь, пишет "Радио Свобода".

Как в ЕС отреагировали на критику от Зеленского?

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что позиция ЕС по Украине неизменна: главное – помочь украинцам достичь справедливого и прочного мира. По его словам, Евросоюз поддерживает Украину с первого дня и будет делать это и в дальнейшем. При этом он не стал прямо комментировать критику со стороны Владимира Зеленского, озвученную 22 января в Давосе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС подтверждает свою поддержку не словами, а действиями.

Она отметила, что ЕС остается крупнейшим донором Украины за последние четыре года. Сумма уже оказанной помощи составляет более 193 миллиардов евро.

Кроме того, недавно было принято решение дополнительно выделить еще 90 миллиардов евро на следующие два года.

Она добавила, что эти суммы не сравнятся с жертвами украинского народа, но ЕС делает все возможное, чтобы помочь Украине. "Я думаю, что цифры говорят сами за себя", – уточнила фон дер Ляйен.

Комментируя вопрос доверия к США на фоне заявлений Дональда Трампа по Гренландии и возможных торговых тарифов, Кошта отметил важность сохранения трансатлантического партнерства.

По его словам, отношения между союзниками должны строиться на уважении, а сотрудничество с США – продолжаться ради стабильности НАТО и поддержки Украины.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что после инцидента с Гренландией европейские лидеры все больше осознают необходимость усиления самостоятельности Европы.

Что Зеленский забросил Европе?