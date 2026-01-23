Каким должен быть пакет восстановления Украины?

Условия пакета восстановления должны быть прозрачными. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Президент отмечает, что и источники финансирования пакета должны быть понятными. Ведь это будущее Украины.

На этом фундаменте будет отстраиваться Украина. Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать,

– добавил Зеленский.

Что известно о Совете мира и его возможном участии в завершении войны?

Накануне, 22 января, в Давосе президент США представил Совет мира. Этот орган создали для надзора за соблюдением перемирия в Газе. Однако, по словам американских официальных лиц, деятельность совета будет распространена и на другие конфликты. Об этом пишет The Kyiv Independent.

Представители Белого дома подтвердили для издания, что Совет мира может повлиять и на другие ситуации. Такой вариант возможен с условием согласия от председателя совета (Трамп) и согласия от государств, между которыми возник конфликт. Поэтому участие Совета мира в войне России с Украиной не исключено.

Что известно о помощи партнеров и документ о восстановлении Украины?

Финляндия предоставляет Украине 31-й пакет оборонной помощи. Соответствующее решение президент страны принял по представлению Государственного совета 16 января 2026 года. Общая стоимость оборонных материалов, предоставленных Финляндией Украине, составляет 3,1 миллиарда евро.

Также экономический документ для восстановления Украины после войны почти завершили. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла главные направления “Пакета процветания”.