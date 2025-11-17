Папуашвілі зазначив, що хотів би, щоб український народ "був представлений гідною владою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TV1.

Що кажуть у Грузії про українську владу?

За словами Папуашвілі, "влада Зеленського відрізняється невдячністю щодо грузинського народу".

Спікер парламенту Грузії наголосив, що "українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів" щодо "подяки" та "вдячності", ймовірно, маючи на увазі бурхливу суперечку між Зеленським та американським президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у лютому.

Та підтримка, яку грузинський народ надає Україні, отримує таку відповідь: спочатку нам таємно прислали Саакашвілі, в тому числі через заяви Подоляка намагалися втягнути нас в ескалацію з Росією. Нам говорили з України, що, можливо, і ми теж могли б прогулятися по різних окупованих регіонах і так далі, – заявив він.

А також додав, що проблема тут "не в якійсь конкретній людині", а у "п'ятій колоні", яка в Грузії "займається розмахуванням прапорами іноземних держав". Папуашвілі зазначив, що для них, ймовірно, саме такі люди досі залишаються бажаними лідерами, в тому числі й у Грузії.

Зверніть увагу! "П'ята колона" – це узагальнювальна назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність усередині іншої групи осіб чи країни у спосіб, який вигідний зовнішньому ворогу.

Яка позиція Грузії щодо війни в Україні?