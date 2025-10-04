Під час протестів грузини символічно спалили російський прапор. Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане в мережі відео.

Як відбуваються протести в Грузії 4 жовтня?

У Тбілісі район Атонели біля Президентського палацу перекрили протестувальники після оголошення спірних попередніх результатів виборів. Їм намагаються протидіяти правоохоронці, які застосували проти натовпу водомет, сльозогінний газ та, ймовірно, гумові кулі. Відомо також про кілька затримань. Багатьох демонстрантів затримали після того, як вони пройшли на територію палацу з криками "Революція" та з антиурядовими плакатами.

До слова, опозиція називає вибори "фарсом". Проти них люди вийшли з прапорами Грузії, Євросоюзу, США та України. Серед демонстрантів – немало студентів та навіть відомі в Грузії люди.

Увечері протестувальники продовжили будувати барикади. Кілька учасників вирішили показати свою незгоду з тим, щоб містами керували представники проросійської "Грузинської мрії". Для цього вони підпалили російський прапор.

На демонстрації в Тбілісі люди підпалили прапор Росії: дивіться відео

На події відреагували прем'єр-міністр Грузії та лідер партії "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе. Від них звучали погрози репресіями та ув'язненням.

Тим часом "Грузинська мрія" святкує перемогу на виборах.

Варто зазначити! "Грузинська мрія" – керівна партія Грузії, заснована у 2012 році бізнесменом Бідзіною Іванішвілі. Вона домінує в політиці вже понад 10 років. Формально партія поєднує соціал-демократію та консерватизм, але критикується за посилення контролю над судами, медіа та громадянським суспільством. Попри офіційний курс на євроінтеграцію, опоненти звинувачують партію у поступках Росії.

Які вже є результати муніципальних виборів у Грузії?