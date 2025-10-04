Деталі зібрав 24 Канал.
Чому в Грузії протестують 4 жовтня?
Прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія "Грузинська мрія" виграє в усіх містах і муніципалітетах. Іще до його заяви опозиція скликала людей на протест. Хода почалася з Тбіліського державного університету до проспекту Руставелі. В ній беруть участь не тільки студенти, але й відомі люди, як-от співачка Гіулі Чохелі, яка прийшла з портретами ув'язненого актора та журналістки.
На момент публікації новини мітингувальники увірвалися на подвір'я президентської резиденції Орбеліані, пробивши залізні загородження. Їм протистоять спецпризначенці, які заливають протестувальників перцевим спреєм і намагаються витіснити їх з резиденції.
ЗМІ пишуть, що є постраждалі.
Цікаво, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала штурм президентського палацу.
Що відбувається у Грузії зараз?
Важливо, що останні парламентські вибори в Грузії були торік – у жовтні 2024-го. Тоді з численними порушеннями перемогла проросійська "Грузинська мрія". Люди довго протестували, але не змогли скинути владу. Вже рік, як Грузія просувається проросійським курсом і скасовує європейські реформи. Ми неодмінно маємо призначити тимчасовий, технічний уряд, який візьме на себе управління країною і буде укомплектований професіоналами, а головне – чесними людьми, бо сьогодні це стало великою рідкістю. Обов'язково мають бути призначені нові парламентські вибори, і політична партія, що перемогла на них, стане правлячою, Таким чином, у Грузії закликають до повалення влади. Люди кричать "Революція!" та називають протест революцією прапорів. Акції протесту у Тбілісі організував оперний співак та опозиційний політик Паата Бурчуладзе. Він зачитав на мітингу декларацію, за яку проголосували учасники протесту, цитує його слова "Ехо Кавказу".
Чого прагнуть протестувальники в Грузії?
