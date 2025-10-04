Деталі зібрав 24 Канал.

Чому в Грузії протестують 4 жовтня?

Прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія "Грузинська мрія" виграє в усіх містах і муніципалітетах. Іще до його заяви опозиція скликала людей на протест. Хода почалася з Тбіліського державного університету до проспекту Руставелі. В ній беруть участь не тільки студенти, але й відомі люди, як-от співачка Гіулі Чохелі, яка прийшла з портретами ув'язненого актора та журналістки.

На момент публікації новини мітингувальники увірвалися на подвір'я президентської резиденції Орбеліані, пробивши залізні загородження. Їм протистоять спецпризначенці, які заливають протестувальників перцевим спреєм і намагаються витіснити їх з резиденції.

ЗМІ пишуть, що є постраждалі.

Цікаво, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала штурм президентського палацу.

Що відбувається у Грузії зараз?