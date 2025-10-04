Детали собрал 24 Канал.

Почему в Грузии протестуют 4 октября?

Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" выигрывает во всех городах и муниципалитетах. Еще до его заявления оппозиция созвала людей на протест. Шествие началось с Тбилисского государственного университета до проспекта Руставели. В нем участвуют не только студенты, но и известные люди, например певица Гиули Чохели, которая пришла с портретами заключенного актера и журналистки.

На момент публикации новости митингующие ворвались во двор президентской резиденции Орбелиани, пробив железные заграждения. Им противостоят спецназовцы, которые заливают протестующих перцовым спреем и пытаются вытеснить их из резиденции.

СМИ пишут, что есть пострадавшие.

Интересно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала штурм президентского дворца.

Что происходит в Грузии сейчас?