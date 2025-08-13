Видео противопоставляет уничтоженные Россией украинские города ярким изображением Грузии. Об этом стало известно из опубликованного ролика, передает 24 Канал.

Читайте также Верх цинизма: в Грузии правящая партия развесила билборды с разрушенными городами Украины

Какие кадры попали в агитационное видео?

Правящая политическая сила Грузии – партия "Грузинская мечта" – в очередной раз использовала карды разрушенных украинских городов, чтобы продвинуть собственную предвыборную кампанию.

Напомним, в сентябре 2024 года "Грузинская мечта" разместила предвыборные билборды и видео с разрушенными украинскими городами с циничными надписями.

В новом ролике на левой части экрана появляются черно-белые изображения из Украины – уничтоженные в результате российской агрессии дома и инфраструктура. Под ними размещена надпись на грузинском: "Нет – войне!".

Одновременно с этим правая половина видео транслирует цветные кадры из Грузии, где видно целые дороги, здания и транспортные объекты с подписью: "Выбирай мир!".

Для справки, 4 октября 2025 года страна будет выбирать местную власть, а пророссийская партия уже публично заявила о намерении одержать победу во всех 64 муниципалитетах.

Такой подход вызвал возмущение среди части грузинского и украинского общества, которые расценивают использование войны в Украине как политический инструмент.

Использованы кадры украинских городов в агитационном ролике: смотреть.

Ранее сообщалось, что Россия инвестировала большие ресурсы в Грузию и фактически получила влияние на руководство страны, что создает серьезную угрозу для ее суверенитета. По словам политолога Алексея Буряченко, если граждане не выберут путь независимости, до 2028 года государство рискует оказаться в полной зависимости от Москвы.