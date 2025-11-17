Папуашвили отметил, что хотел бы, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TV1.

Что говорят в Грузии об украинской власти?

По словам Папуашвили, "власть Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу".

Спикер парламента Грузии отметил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" по "благодарности", вероятно, имея в виду бурный спор между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

Та поддержка, которую грузинский народ оказывает Украине, получает такой ответ: сначала нам тайно прислали Саакашвили, в том числе через заявления Подоляка пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, возможно, и мы тоже могли бы прогуляться по разным оккупированным регионам и так далее,

– заявил он.

А также добавил, что проблема здесь "не в каком-то конкретном человеке", а в "пятой колонне", которая в Грузии "занимается размахиванием флагами иностранных государств". Папуашвили отметил, что для них, вероятно, именно такие люди до сих пор остаются желанными лидерами, в том числе и в Грузии.

Обратите внимание! "Пятая колонна" – это обобщающее название группы лиц, которые ведут открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом, который выгоден внешнему врагу.

Какова позиция Грузии относительно войны в Украине?