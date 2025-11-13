Саакашвили подчеркнул, что считает свое удержание политически мотивированным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в соцсети.
К теме Состояние удовлетворительное: Саакашвили вернули из больницы в тюрьму
Как Саакашвили обратился к президенту Украины?
В своем обращении Саакашвили поблагодарил Зеленского за решение 2019 года, когда ему вернули украинское гражданство.
Теперь он призвал снова вмешаться в его ситуацию.
Включите меня, пожалуйста, как бывшего председателя Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями.,
– написал политик.
По словам Саакашвили, недавно его выписали из больницы, где он проходил лечение после тяжелого отравления, и снова вернули в исправительную колонию №12.
Он подчеркнул, что находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, недавно против него открыли новое уголовное дело, в котором ему вменяют "саботаж в интересах иностранного государства".
Политик призвал украинскую власть расценивать его положение как "незаконное лишение свободы пророссийским режимом", который действует в интересах Москвы.
Что известно о нынешней власти в Грузии?
На парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 26 октября 2024 года, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта".
Эта политическая сила находится у власти уже много лет, однако, по словам критиков, ее деятельность противоречит стремлениям большинства граждан. Так, около 70% грузин поддерживают европейский курс развития.
Фактический руководитель политсилы – олигарх Бидзина Иванишвили, которого считают человеком с пророссийскими влияниями. Оппоненты утверждают, что он превратил "Грузинскую мечту" в инструмент Москвы, а его стратегия направлена на то, чтобы сделать страну зависимой от России, лишив ее европейских перспектив и международных амбиций.
Тогда в ответ на объявление результатов выборов бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призвал оппозиционные силы отказаться от участия в работе парламента и не признавать победу "Грузинской мечты".