26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы, которые совершенно справедливо называют историческими, ведь на кону будущее страны. О раскладе сил накануне решающей битвы читайте в материале 24 Канала.

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Почему выборы-2024 в Грузии так важны

Уже много лет в Грузии у власти находится партия "Грузинская мечта", при этом она делает совсем не то, о чем мечтают грузины, по крайней мере, их большинство, то есть минимум 70% населения. Де-факто, это карманная партия олигарха и самого влиятельного человека в стране – Бидзины Иванишвили, а тот в свою очередь является агентом влияния России. Политика партии Иванишвили заключается в превращении Грузии в "русскую мечту", то есть маленькое государство без европейских и вообще каких-либо амбиций, со статусом сателлита Москвы на уровне условной Беларуси.

"Мечтатели" пришли к власти в 2012 году на фоне усталости грузинского общества от Саакашвили и страха новой российской агрессии (проигранная в 2008 году россиянам война показала, что западные союзники не готовы бороться за Сакартвело и куда более заинтересованы в бизнесе с Путиным или временно исполняющим его обязанности Медведевым).

Можно по-разному относиться к Саакашвили, и благодаря ему в Грузии были построены и укрепились демократические институты и в целом появилось гражданское общество.

Эти факторы все 12 лет были на пути желанию "Грузинской мечты" окончательно узурпировать власть и слиться в экстазе с патронами из России. Правда, раскол в оппозиции и постоянные распри ее лидеров не давали закрепить успех и консолидированная "Мечта" каждый раз побеждала на выборах, снова и снова оставалась у власти, расширяя сеть своего влияния и возможности админресурса.

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После последней победы на парламентских выборах "мечтатели" поняли, что уже устали от постоянных напряженных избирательных кампаний, а потому решили сделать так, чтобы у соперников вообще не было шансов на победу.



Рецепт подсмотрели у патронов – Российский закон об иностранных агентах гарантировал устранение политических оппонентов и создавал партии власти неограниченные возможности на выборах. Для грузинской оппозиции это был действительно болезненный удар, ведь грантовая помощь – это фактически единственный стабильный источник финансирования политических организаций в бедной стране, где главный олигарх и его сателлиты имеют свою партию и не желают делиться с властью.

"Мечта" силой протянула скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" и другие законы (в частности, об ограничении прав ЛГБТК+), не обратив внимание ни на массовые протесты, ни на фактический разрыв с Европой и США (процесс евроинтерации Грузии пока официально остановлен).

Не обращать внимания на мнение Запада "мечтателям" помогла Россия, которая пообещала вернуть оккупированные ею грузинские территории – Абхазия и Южную Осетию. Именно эта идея "воссоединения" стала центральной для избирательной кампании партии власти, благодаря которой они хотят одержать победу. Другой фишкой кампании стал страх.

Украинский фактор на выборах в Грузии

Грузинская партия власти во время избирательной кампании разыграла "украинскую карту". Политтехнологи "мечтателей" создали ролики с кадрами разрушенной российскими оккупантами Украины и заставили местные телеканалы транслировать их в эфире. А тех, что отказывались, жестко наказывали штрафами. Целью таких роликов было запугивание грузин, которым прямо говорилось – если попытаетесь бороться за свободу и демократию, получите разрушение и геноцид.

Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии. Призываем Правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии,

– заявление МИД относительно рекламных баннеров партии власти Грузии "Грузинская мечта" от 26 сентября 2024 года.

Эту жалкую и циничную рекламную кампанию осудил МИД Украины и другие государства, однако, очевидно, "Мечте" удалось посеять фактор российской угрозы в головах избирателей и убедить некоторых из них, что "Украина сама виновата", а Грузии надо склонить голову перед оккупантами и их контрагентами.

Конкретная политическая реклама не является пропагандой войны и насилия, она содержит отказ от войны и не противоречит законодательству, регулирующему конкретные отношения, не нарушает общих требований и принципов, установленных Конституцией Грузии,

– ответ председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили на жалобы телеканалов Formula, Mtavari и TV Pirveli, которые отказались транслировать аморальную агитацию "Грузинской мечты".

Впрочем, эта рекламная кампания вместе с циничными заявлениями грузинских чиновников окончательно сорвала маски и доказала, что "Грузинская мечта" действует в интересах и по воле Москвы, а также ненавидит не только Украину, но и весь демократический мир.

Таким образом, "украинская реклама" не только напугала грузин, но и консолидировала оппозицию. Этому способствовало также возмутительное заявление Иванишвили о том, что Грузия должна извиниться перед сепаратистами за войну 2008-го года.

Станут ли выборы в Грузии последними конкурентными

Выборы 26 октября, в случае победы "Мечты", вполне реально могут стать последними конкурентными выборами в Грузии, ведь оппозиционные партии рискуют просто не дожить до следующих. Ну, как рискуют – об этом прямо заявил Иванишвили (непубличный олигарх специально вышел из тени для этих выборов и ныне является лицом кампании партии власти).

В случае получения "Мечтой" конституционного большинства олигарх обещает запретить партии оппонентов и судить их лидеров. Такая же участь может ждать и президента Саломе Зурабишвили, которая пыталась мешать узурпации и сделала немало для консолидации демократических сил.

Эта вполне реальная угроза заставила оппозиционные силы наконец объединиться и пойти на выборы фактически "единым фронтом". Но кавычки здесь не зря мы поставили, потому что оппозиционеры не были бы собой, если бы этот "единый фронт" не состоял из трех блоков. Это "Коалиция за перемены”, "Единство" и "Сильная Грузия”.

Да, все они прозападные, каждый из этих блоков состоит из нескольких других партий и движений, что, в принципе, отстаивают одни и те же позиции, однако, не могут преодолеть давние обиды амбиции собственных лидеров.

Vanity, definitely my favorite sin, как сказал бы герой Аль Пачино в фильме "Адвокат дьявола", только роль Киану Ривза исполнял бы Михеил Саакашвили. Он, хотя сейчас и находится под арестом, но все равно продолжает политическую борьбу через соцсети, правда, вместо консолидации оппозиции борется с рейтингами политсил через проценты, чем только усиливает партию власти и точно не способствует общей победе.

Конечно, все три коалиции не только дублируют политическую адженду, но и воруют голоса друг у друга. Довольно печально, что даже перед лицом потенциальных репрессий отдельные лидеры не смогли договориться сформировать действительно единый блок.



Но рано или поздно договариваться придется, чтобы иметь шанс создать коалицию в парламенте. В таком случае, если верить соцопросам, в оппозиции может быть до 60% или 90 депутатов, что вполне достаточно для свержения режима "мечтателей", но только при условии, что выборы не украдут, а оппозиционеры не перегрызутся между собой.

Надежду на то, что оппозиция наконец нашла общий язык и переступила через персональные амбиции дает подписание большинством прозападных политиков "Грузинской хартии". Этот документ был инициирован президентом Саломе Зурабишвили и содержит обязательства сразу после выборов отменить законы, которые мешают европейской интеграции, а затем провести свободные выборы без применения админресурса.

Кто имеет шансы на победу в Грузии: последние рейтинги

Напомним, что для попадания в парламент необходимо набрать 5% голосов, выборы-2024 в отличие от предыдущих – чисто пропорциональная система, то есть голосование по партийным спискам.

Парламент Грузии состоит из 150 народных избранников, срок их полномочий – 4 года.

Для того, чтобы получить право сформировать правительство – нужно 50+% голосов, для конституционного большинства (о котором мечтает Иванишвили) – 75% или 113 депутатов. Конституционное большинство дает право менять основной закон и фактически способно превратить Иванишвили в Таноса, который уже собрал все нужные камешки для своей перчатки.

Опрос SAVANTA по заказу оппозиционного канала "Мтавари":

"Грузинская Мечта" – 35%;

"Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – 19%;

"Единство" ("Национальное движение" (партия Саакашвили), "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") – 9%;

"Гахария – За Грузию" – 8%;

"Гирчи" (Яго Хвичия) – 3%.

Опрос Edison Research:

"Грузинская мечта" – 34%,

"Единство" – 18%,

"Коалиция за перемены" – 14%,

"Гахария – За Грузию" – 11%,

"Сильная Грузия" – 10%.

Какие шансы оппозиции одержать победу

Социология пока дает возможность для формирования прозападной коалиции, однако, как доказали выборы в Молдове, социология может существенно ошибаться, если за дело берется Россия с ее деньгами и сформированными сетками.

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Но в Грузии ситуация потенциально еще хуже, потому что здесь "Грузинская мечта" обязательно применит админресурс – за нее традиционно голосуют бюджетники и другие зависимые слои населения. Также стоит ожидать карусели и другие массовые фальсификации. Но на этот раз "Мечте" будет сложнее.

Особенностью выборов-2024 станет отмена смешанной системы, когда 77 избирались по партийным спискам (по пропорциональной системе), еще 73 депутата – по одномандатным округам (по мажоритарной системе).



Теперь этой причудливой системы не будет – только пропорциональная система, то есть админресурс на местах будет применить сложнее, но наивно было бы считать, что у "Мечты" не будет новых аргументов.

Сейчас оппозиция и власть уже заранее готовятся к противостоянию. Первые – мобилизуют своих сторонников на массовые акции, вторые – за два дня до выборов срочно объявляют ЦИК "объектом стратегической инфраструктуры" и обещают наказывать тюрьмой за попытки блокировать работу комиссии. То, что такие попытки будут и не только в отношении ЦИК, никаких сомнений, а значит – впереди горячие ночи и дни.

Иностранные агенты наготове

Также стоит ожидать, что в случае победы оппозиции Иванишвили не отдаст власть без боя, ведь в случае проигрыша он рискует потерять буквально все, а значит – будет вгрызаться во власть и не остановится ни перед чем.

Желающие затянуть страну в войну, внутренние и внешние враги ждут хоть малейшего шанса хоть как-то подменить национальное правительство агентурой, что прямо означает бомбы в Грузии и разрушение страны,

– сказал Иванишвили на одном из митингов накануне выборов.

Чуть ли не в унисон с Иванишвили сейчас говорит и представитель Кремля Дмитрий Песков:

Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран давить на действующую власть Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании.

Интересно, что оба сказали правду. Но не сказали, чьи именно это иностранные агенты. Потому что это россияне (географически для Грузии они также "запад" или "северо-запад"). Сейчас именно они крепко вцепились в несчастную Грузию и не планируют останавливаться. И это доказанный факт.

Подробно Как Россия проникла в госсистему Грузии

Издание Bloomberg в своем расследовании установило, что российские спецслужбы имеют полный контроль над грузинской властью (МИД, Нацбанком, Минфином) и объектами критической инфраструктуры страны, в частности, электростанциями, а также нефтяными терминалами и железной дорогой.



По данным Bloomberg, хакеры из группы Turla, аффилированной с военно разведкой россиян ГУ ГШ (бывшая ГРУ), получили доступ к серверам грузинской ЦИК, то есть могут фактически влиять на результат выборов.

Шокирующее расследование вышло 21 октября и довольно показательно, что грузинские власти практически никак на него не отреагировали – в центробанке заявили, что используют "современные системы для обеспечения безопасности своих информационных активов". В МИД сказали, что "не в состоянии оценивать или квалифицировать те или иные события до проведения соответствующих экспертиз", а в Минфине констатировали, что расследование киберпреступлений не относится к их компетенции.

Так бывает, когда продаешь свою страну чужакам. Потому что продаться очень легко и просто, а вот вырваться потом из кабалы – очень сложно, особенно, если это объятия "русского мира". Удастся ли это грузинам – увидим совсем скоро.