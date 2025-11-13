Саакашвілі підкреслив, що вважає своє утримання політично мотивованим. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на допис політика у соцмережі.
Як Саакашвілі звернувся до президента України?
У своєму зверненні Саакашвілі подякував Зеленському за рішення 2019 року, коли йому повернули українське громадянство.
Тепер він закликав знову втрутитися у його ситуацію.
Включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками.,
– написав політик.
За словами Саакашвілі, нещодавно його виписали з лікарні, де він проходив лікування після тяжкого отруєння, і знову повернули до виправної колонії №12.
Він наголосив, що перебуває за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями. Крім того, нещодавно проти нього відкрили нову кримінальну справу, у якій йому закидають "саботаж в інтересах іноземної держави".
Політик закликав українську владу розцінювати його становище як "незаконне позбавлення волі проросійським режимом", який діє в інтересах Москви.
Що відомо про нинішню владу в Грузії?
На парламентських виборах у Грузії, що відбулися 26 жовтня 2024 року, перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія".
Ця політична сила перебуває при владі вже багато років, однак, за словами критиків, її діяльність суперечить прагненням більшості громадян. Так, близько 70% грузинів підтримують європейський курс розвитку.
Фактичний керівник політсили – олігарх Бідзіна Іванішвілі, якого вважають людиною з проросійськими впливами. Опоненти стверджують, що він перетворив "Грузинську мрію" на інструмент Москви, а його стратегія спрямована на те, щоб зробити країну залежною від Росії, позбавивши її європейських перспектив і міжнародних амбіцій.
Тоді у відповідь на оголошення результатів виборів колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав опозиційні сили відмовитися від участі в роботі парламенту та не визнавати перемогу "Грузинської мрії".