Про це Міхеіл Саакашвілі написав на своїй сторінці у фейсбуці. За попередніми результатами у Грузії на парламентських виборах перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія".

До теми Прем'єр Грузії відповів, що буде після того, як опозиція не визнала результати виборів

Що написав Саакашвілі у своєму посту до грузинської опозиції

Саакашвілі у своєму пості дав кілька порад опозиційним силам, як діяти за умов остаточного оголошення ЦВК переможницею керівної партії "Грузинська мрія".

"Звісно, ​​в парламент нікому не слід заходити!" – написав він.

Окрім цього, засновник партії "Єдиний національний рух", яка першою не визнала результати виборів, зазначив, що зараз не час "кидати попелом на голови та турбуватися про те, як нас обманули". Політик закликав опозицію переходити до рішучіших дій.

Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо гаяти часу!

– підкреслив експрезидент Грузії.

Варто зазначити, що всі 4 грузинські опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів. Також про невизнання результатів голосування заявила і президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка назвала цей процес "російськими виборами" та закликала до протестів 28 жовтня.

Окрім цього, топпарламентарі Європи та Канади підписали спільну заяву, у якій також не визнали результати виборів у Грузії. Європейські законодавці виступили за персональні санкції та підтримку проєвропейського сегмента грузинського суспільства.