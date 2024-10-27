Об этом Михеил Саакашвили написал на своей странице в фейсбуке. По предварительным результатам в Грузии на парламентских выборах победила правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

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Что написал Саакашвили в своем посте к грузинской оппозиции

Саакашвили в своем посте дал несколько советов оппозиционным силам, как действовать в условиях окончательного объявления ЦИК победительницей правящей партии "Грузинская мечта".

"Конечно, в парламент никому не следует заходить!" – написал он.

Кроме этого, основатель партии "Единое национальное движение", которая первой не признала результаты выборов, отметил, что сейчас не время "бросать пеплом на головы и беспокоиться о том, как нас обманули". Политик призвал оппозицию переходить к более решительным действиям.

Сейчас время для больших протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не будут терпеть несправедливости. Мы не должны терять времени!

– подчеркнул экс-президент Грузии.

Стоит отметить, что все 4 грузинские оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов. Также о непризнании результатов голосования заявила и президент страны Саломе Зурабишвили, которая назвала этот процесс "российскими выборами" и призвала к протестам 28 октября.

Кроме этого, топ-парламентарии Европы и Канады подписали совместное заявление, в котором также не признали результаты выборов в Грузии. Европейские законодатели выступили за персональные санкции и поддержку проевропейского сегмента грузинского общества.