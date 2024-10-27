В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. После подсчета почти всех бюллетеней стало известно о победе правящей партии "Грузинская мечта", которая получила более 54 процентов голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер в 5 процентов, суммарно набрали более 35 процентов поддержки.

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Правительство в Грузии утвердят, несмотря на несогласие оппозиции

Сразу после того, как Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты, оппозиция заявила, что не будет признавать их и будет готовить акции протеста.

Обратите внимание! Сразу после закрытия избирательных участков в Грузии провели экзитпол. Согласно тому, который проводила американская компания Edison Research, оппозиция получает 51,9% голосов, а правящая партия "Грузинская мечта" – 40,9%.

Впрочем, несмотря на сопротивление оппозиции, правительство таки утвердят и первое заседание парламента пройдет в обычном режиме. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер обвинил оппозиционеров в отсутствии достоинства смириться с очередным поражением.

За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно воспринять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз... Любая попытка оспорить конституционный строй неприемлема,

– подчеркнул Кобахидзе.

К слову, "Грузинская мечта" может получить около 88 мандатов в парламенте, а оппозиция – 62. А для утверждения правительства достаточно 76 голосов.

Пророссийские политики будут выбирать нового президента Грузии

Получив большинство мест в новом парламенте, "Грузинская мечта" теперь сможет избрать нового президента. Выборы состоятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного парламента. Главу государства впервые выберут не граждане, а члены избирательной коллегии – депутаты парламента, высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, члены представительных органов местного самоуправления.

При этом отстранить от должности действующего президента Саломе Зурабишвили, используя процедуру импичмента, "Мечта" не сможет. Для этого нужно 100 голосов в парламенте.