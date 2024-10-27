Об этом в эфире 24 Канала предположил грузинский журналист Ираклий Таблиашвили, отметив, что в 2012 году участвовали в выборах 2,2 миллиона избирателей, а теперь по оценке экспертов цифра дойдет до 2,3 или 2,4 миллиона, среди которых и эмигранты.

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Избиратели не боятся публично сказать, за кого голосовали

По словам грузинского журналиста, агитация и промывание мозгов со стороны пророссийской "Грузинской мечты" была и есть. Однако общество уже по-другому реагирует на это и теряет чувство страха.

Такого не было на предыдущих выборах, уже избиратели не боятся друзьям, членам семей, обществу или в соцсетях сказать, за кого они отдали свой голос и сообщить, что голосовали против "Грузинской мечты". Такого не было в 2020, 2016 годах. Тогда определенный страх существовал. Настроения населения, как бы это ни было странно – прекрасные,

– рассказал Таблиашвили.

"Грузинская мечта" действует несамостоятельно

Он также обратил внимание, что изменились и настроения среди лидеров "Грузинской мечты". По его словам, было видно, что сначала они выступали по телевидению с большим гонором, а позже он существенно ослабился.

Таблиашвили считает, что представители правящей партии уже начали реалистично оценивать ситуацию и понимать, что могут проиграть. И поэтому пытаются напрячь ситуацию в разных районах, особенно в Марнеульском, где живет этническое меньшинство (азербайджанцы), в Мингрелии, Зугдиди.

"Большинство грузин не ведется на запугивание пропаганды "Грузинской мечты", она делает это несамостоятельно, ей диктует поведение ФСБ и Москва. Месседж, что проевропейский курс развяжет войну, озвучивается как запугивание. С Курска до востока Грузии Россия не сможет протянуть фронт. Относительно Абхазии и Южной Осетии, то в России осталось несколько десятков танков. Их под силу одолеть грузинской армии", – отметил Таблиашвили.

Пропаганда провалилась

Грузинский журналист обратил внимание, что пропаганда Иванишвили (лидера "Грузинской мечты") действовала до определенного момента, но он, выступая в одном маленьком городе, озвучил слова, которые, по мнению Таблиашвили, изменили ситуацию.

"Он сделал себе "харакири", сказал, что грузины должны просить прощения перед осетинами за 2008 год, когда у нас была война. Она была с Россией, а не с Южной Осетией. И большинство людей после этого сказали, что это уже "красная линия". После этого пропаганда провалилась. Сейчас он сказал, что если "Грузинская мечта" проиграет, то на 2 – 3 день начнется война, но объективные избиратели с этого смеются", – подытожил Таблиашвили.

Напомним, что на сайте ЦИК Грузии были обнародованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, правящая партия страны "Грузинская мечта" лидирует с более 54,086% голосов. В оппозиционных партиях цифры меньше. "Коалиция за перемены" набрала 10,923%, "Единство – Национальное движение" – 10,122%, "Сильная Грузия" – 8,781%.