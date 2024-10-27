Про це в етері 24 Каналу припустив грузинський журналіст Іраклій Табліашвілі, зауваживши, що у 2012 році брали участь у виборах 2,2 мільйона виборців, а тепер за оцінкою експертів цифра дійде до 2,3 або 2,4 мільйона, серед яких і емігранти.

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Виборці не бояться публічно сказати, за кого голосували

Зі слів грузинського журналіста, агітація і промивання мізків з боку проросійської "Грузинської мрії" була і є. Однак суспільство вже по-іншому реагує на це і втрачає відчуття страху.

Такого не було на попередніх виборах, вже виборці не бояться друзям, членам сімей, суспільству чи в соцмережах сказати, за кого вони віддали свій голос і повідомити, що голосували проти "Грузинської мрії". Такого не було у 2020, 2016 роках. Тоді певний страх існував. Настрої населення, як би це не було дивно – прекрасні,

– розповів Табліашвілі.

"Грузинська мрія" діє несамостійно

Він також звернув увагу, що змінилися і настрої серед лідерів "Грузинської мрії". З його слів, було видно, що спочатку вони виступали по телебаченню з великим гонором, а пізніше він суттєво послабився.

Табліашвілі вважає, що представники керівної партії вже почали реалістично оцінювати ситуацію та розуміти, що можуть програти. І тому намагаються напружити ситуацію в різних районах, особливо в Марнеульському, де живе етнічна меншість (азербайджанці), в Мінгрелії, Зугдіді.

"Більшість грузинів не ведеться на залякування пропаганди "Грузинської мрії", вона робить це несамостійно, їй диктує поведінку ФСБ і Москва. Меседж, що проєвропейський курс розв'яже війну, озвучується як залякування. З Курська до сходу Грузії Росія не зможе протягнути фронт. Стосовно Абхазії та Південної Осетії, то в Росії залишилось декілька десятків танків. Їх під силу здолати грузинській армії", – наголосив Табліашвілі.

Пропаганда провалилася

Грузинський журналіст звернув увагу, що пропаганда Іванішвілі (лідера "Грузинської мрії") діяла до певного моменту, але він, виступаючи в одному маленькому місті, озвучив слова, які, на думку Табліашвілі, змінили ситуацію.

"Він зробив собі "харакірі", сказав, що грузини мають просити вибачення перед осетинами за 2008 рік, коли в нас була війна. Вона була з Росією, а не з Південною Осетією. І більшість людей після цього сказали, що це вже "червона лінія". Після цього пропаганда провалилася. Нині він сказав, що якщо "Грузинська мрія" програє, то на 2 – 3 день почнеться війна, але об'єктивні виборці з цього сміються", – підсумував Табліашвілі.

Нагадаємо, що на сайті ЦВК Грузії були оприлюднені попередні результати виборів. Згідно з цими даними, керівна партія країни "Грузинська мрія" лідирує з понад 54,086% голосів. В опозиційних партіях цифри менші. "Коаліція за зміни" набрала 10,923%, "Єдність – Національний рух" – 10,122%, "Сильна Грузія" – 8,781%.