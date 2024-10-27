У Грузії 26 жовтня відбулися вибори до парламенту. Після підрахунку майже усіх бюлетенів стало відомо про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", яка здобула понад 54 відсотки голосів. Чотири опозиційні партії, що подолали бар'єр у 5 відсотків, сумарно набрали понад 35 відсотків підтримки.

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Уряд у Грузії затвердять, попри незгоду опозиції

Одразу після того, як Центральна виборча комісія оголосила попередні результати, опозиція заявила, що не визнаватиме їх і готуватиме акції протестів.

Зверніть увагу! Одразу після закриття виборчих дільниць у Грузії провели екзитпол. Відповідно до того, який проводила американська компанія Edison Research, опозиція отримує 51,9% голосів, а правляча партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

Втім, попри супротив опозиції, уряд таки затвердять і перше засідання парламенту пройде у звичайному режимі. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Прем'єр звинуватив опозиційнерів у браку гідності змиритися з черговою поразкою.

За всі ці роки вони жодного разу не змогли ухвалити результати виборів, гідно сприйняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте… Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна,

– наголосив Кобахідзе.

До слова, "Грузинська мрія" може отримати близько 88 мандатів у парламенті, а опозиція – 62. А для затвердження уряду досить 76 голосів.

Проросійські політики обиратимуть нового президента Грузії

Здобувши більшість місць у новому парламенті, "Грузинська мрія" тепер зможе обрати нового президента. Вибори відбудуться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту. Главу держави вперше оберуть не громадяни, а члени виборчої колегії – депутати парламенту, найвищих представницьких органів Абхазької та Аджарської автономних республік, члени представницьких органів місцевого самоврядування.

При цьому усунути з посади чинного президента Саломе Зурабішвілі, використовуючи процедуру імпічменту, "Мрія" не зможе. Для цього потрібно 100 голосів у парламенті.