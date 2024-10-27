Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление парламентариев, которое есть в их распоряжении.

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О чем говорится в заявлении парламентариев Европы и Канады

По данным издания, это заявление подписали главы комитетов по иностранным и европейским делам Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши, Канады. Также присоединились вице-спикер парламента Швеции и один евродепутат.

Топ-парламентарии этих стран отметили, что политический климат в Грузии накануне выборов был несовместим с европейскими стандартами честности.

Кандидатов запугивали и угрожали, злоупотребляли государственной властью, покупали голоса. Отчеты международных миссий наблюдателей за выборами четко подтверждают это. Таким образом, наблюдается значительная фальсификация выборов, в том числе из-за запугивания и подкупа избирателей в день голосования,

– говорится в заявлении.

Там также указано, что политика партии "Грузинская мечта" несовместима с позициями Европейского Союза.

"На этом фоне Европейский Союз не может признать результаты (выборов в Грузии – 24 Канал). Мы требуем персональных санкций против лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивания и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества", – заявили депутаты.

В то же время законодатели подчеркнули важность поддержки проевропейского сегмента грузинского общества, утверждая, что его нельзя оставлять в этот критический момент. Они выразили решительный протест против того, что они назвали "коллективным наказанием", в частности, против приостановления визовой либерализации для всех грузин.

Также было выражено беспокойство относительно потенциальной "белорусизации" Грузии, а также опасения, что правящая партия может усилить действия против оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных неправительственных организаций.

ЕС должен четко дать понять правящей партии, что он не согласится с этим, и в этом случае произойдет полный разрыв отношений,

– указано в заявлении.

Кроме этого, европейские и канадские депутаты также подтвердили свою непоколебимую поддержку инициатив президента Грузии Саломе Зурабишвили, направленных на объединение нации, защиту демократии и обеспечение европейского будущего страны.

К слову, согласно предварительным результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах и имеет более 54,086 процента голосов. В то же время все 4 оппозиционные партии не признают результаты голосования.