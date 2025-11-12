Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение грузинской пенитенциарной службы.

Где сейчас находится Саакашвили?

В мае 2022 Михеил Саакашвили попал в больницу в Тбилиси, где он находился под наблюдением врачей. Однако сейчас его выписали из клиники, говоря, что здоровье бывшего президента удовлетворительное. Саакашвили снова будет находиться в тюрьме.

Только врачи могли принять решение о возвращении пациента в тюремную камеру. Так, оценив состояние Михеила Саакашвили, они позволили перевести его в СИЗО №12. Лечение ему больше не требуется.

Сейчас Саакашвили отбывает свой срок по политически мотивированным обвинениям. За решеткой он в целом должен пробыть более 12 лет.

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году и именно там получил обвинения за ряд так называемых преступлений. За время заключения бывший лидер Грузии несколько раз объявлял голодовку и даже потерял вес.

Хотя адвокаты и пытались освободить Саакашвили, однако все попытки были тщетными. Даже ухудшение здоровья не стало причиной для завершения дел против Саакашвили.

Сам политик утверждает, что попал в тюрьму из-за мести Кремля за то, что во время президентства он поддерживал проевропейский курс Грузии.

Что известно о заключении Саакашвили?