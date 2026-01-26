Соответствующий указ №83/2026 появился вечером 26 января на официальном сайте президента Украины.

Что известно о назначении посла в Грузии?

Дипломатическое представительство Украины в Тбилиси оставалось без полноценного руководителя с 2022 года, после завершения каденции Игоря Долгова. Отныне должность будет занимать Бродович.

Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии,

– говорится в приказе.

В течение периода отсутствия полноценного руководителя посольства его функции выполняли временные поверенные в делах. За менее чем четыре года таких представителей сменилось пятеро. С начала 2025 года обязанности временного поверенного осуществлял Роман Яковенко.

Сам Михаил Бродович начал карьеру в системе Министерства иностранных дел Украины еще в 1996 году. За время дипломатической службы он работал консулом в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, впоследствии возглавлял Генеральное консульство в Кракове.

Отметим! В период с 2015 по 2022 год Бродович представлял Украину в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Словения.

Отношения Украины и Грузии: кратко