Соответствующий указ №83/2026 появился вечером 26 января на официальном сайте президента Украины.
Что известно о назначении посла в Грузии?
Дипломатическое представительство Украины в Тбилиси оставалось без полноценного руководителя с 2022 года, после завершения каденции Игоря Долгова. Отныне должность будет занимать Бродович.
Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии,
– говорится в приказе.
В течение периода отсутствия полноценного руководителя посольства его функции выполняли временные поверенные в делах. За менее чем четыре года таких представителей сменилось пятеро. С начала 2025 года обязанности временного поверенного осуществлял Роман Яковенко.
Сам Михаил Бродович начал карьеру в системе Министерства иностранных дел Украины еще в 1996 году. За время дипломатической службы он работал консулом в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, впоследствии возглавлял Генеральное консульство в Кракове.
Отметим! В период с 2015 по 2022 год Бродович представлял Украину в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Словения.
Отношения Украины и Грузии: кратко
После начала полномасштабной войны России против Украины позиция грузинских властей оказалась противоречивой. Тбилиси поддерживал Киев на международных площадках, в частности во время голосований в Генассамблее ООН, участвовал в санкционной политике и оказывал финансовую помощь украинцам для закупки генераторов.
В то же время уже в 2023 году грузинское правительство избегало введения собственных ограничений против России и обсуждало возможность восстановления авиасообщения с государством-агрессором.
На этом фоне общественное мнение в Грузии остается четким. Так, согласно опросу Национально-демократического института США, 54% граждан страны возлагают ответственность за войну на Россию.
Правящая партия "Грузинская мечта" неоднократно использовала кадры разрушенных украинских городов в собственной предвыборной агитации.
Между тем спикер парламента Шалва Папуашвили упрекнул украинскую власть в "неблагодарности" к грузинам, одновременно заявив о желании мира для Украины и выразив сомнение в достоинстве нынешнего руководства страны.