Про це йдеться у відповідних указах №269/2026 та №270/2026 на сайті Офісу Президента.

Що відомо про нові призначення Зеленського?

Відповідно до опублікованих указів від 25 березня 2026 року Володимир Зеленський провів низку кадрових змін в СБУ.

Президент підписав указ про призначення Сергія Гуньковського на нову посаду. Тепер він стане начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Відомо, що раніше Гуньковський був на посаді заступника керівника цього департаменту.

Також Зеленський призначив нового керівника Департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Віктор Заєць, який до цього обіймав посаду заступника начальника відповідного департаменту.