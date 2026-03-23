Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 23 березня.

Що сказав Зеленський про ліквідацію чергової агентурної мережі ворога?

Президент зазначив, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.

Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти,

– зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на доповіді був перший заступник голови СБУ, генерал-майор Олександр Поклад. Український лідер підкреслив, що вдалося запобігти злочинам на території нашої держави – росіяни готували замахи.

"Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей", – резюмував Володимир Зеленський.