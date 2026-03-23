Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 23 марта.

Что сказал Зеленский о ликвидации очередной агентурной сети врага?

Президент отметил, что постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага.

В частности, сегодня был доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные сообщества,

– отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что на докладе был первый заместитель председателя СБУ, генерал-майор Александр Поклад. Украинский лидер подчеркнул, что удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения.

"Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей", – резюмировал Владимир Зеленский.