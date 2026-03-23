Об этом в эфире 24 Канала уточнил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что версия, которую озвучивает молодой человек о том, что на него вышли через компьютерную игру, а потом якобы шантажировали убийством его мамы – сомнительна. По его убеждению, это бред.

Что грозит задержанному?

По мнению бывшего сотрудника СБУ, сейчас задержанный 21-летний украинец пытается своей версией попытаться избежать ответственности, оправдать свой поступок. Ступак напомнил историю с девушкой, которая заложила взрывчатку во Львове в конце февраля, тогда она заявляла, что это было не взрывное устройство, а хлопушка, тоже пытаясь себя морально оправдать.

Молодого человека в Буче правоохранители задержали "по горячим следам". По словам экс-сотрудника СБУ, ему грозит не менее 10 лет заключения, а при определенных обстоятельствах – более жесткий срок.

Если выяснится, что ранее он уже участвовал в таких действиях, или планировал совершение подобного в будущем и у него по месту жительства будет найдена взрывчатка, то пожизненный срок, думаю, ему будет гарантирован,

– озвучил Ступак.

Почему целью становятся полицейские?

Комментируя двойной теракт в Буче, из-за которого ранены полицейские, экс-сотрудник СБУ высказал собственное мнение, почему целью становятся правоохранители. По его словам, Россия "охотится" не только на них, а вообще на всех украинских силовиков, в том числе на СБУ, ГУР, НАБУ, ГБР.

С полицейскими, как объяснил Ступак, у россиян алгоритм действий легче. Определить сотрудников СБУ, ГБР, НАБУ – трудно, потому что в повседневной жизни они не одевают униформу. Они расположены в конкретных локациях, но, с его слов, защищены от таких терактов, как и работники ГУР.

"С полицейскими, к сожалению, история проще. Эту ловушку можно под них подстроить. Несколько лет назад во время полномасштабного вторжения россияне инсценировали бытовую ссору, вызвали патрульную полицию, а там их ждала растяжка, граната. Тогда ничего трагического не произошло. Они пользуются тем, что полицию можно вызвать на любой адрес, как и ГСЧС, "скорую", – объяснил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ обратил внимание на то, что в результате теракта в Буче пострадало минимальное количество полицейских – двое. По его словам, россияне надеялись на большее. По его словам были изменены алгоритмы, проведена соответствующая работа с личным составом после теракта во Львове.

