Без денежной мотивации также могло не обойтись. Подробности расследования рассказали в МВД Украины.

Читайте также В Буче взорвался неизвестный предмет: на месте теракта пострадали полицейские

Как завербовали исполнителя теракта?

Как рассказал сам задержанный, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. В СМИ предполагают, что речь, вероятно, о World of Tanks.

Через некоторое время знакомый стал шатажить 21-летнего молодого человека, утверждая, что следит за его матерью с помощью дрона. От молодого человека требовалось, чтобы тот заложил взрывчатку – тогда его мать останется живой.

Ты или делаешь то, что тебе говорим, или с твоей мамой что-то будет,

– рассказал подозреваемый.

К тому же, отмечалось, что исполнитель за каждый из "успешных" взрывов должен был получить по 25 тысяч гривен – в целом говорится о 50 тысячах за дело. Сам подозреваемый эту информацию опровергает.

Что известно о подрыве?

Российские спецслужбы дали фигуранту дела указания по изготовлению двух самодельных взрывных устройств. Для их дистанционного подрыва он оснастил каждый из них мобильным телефоном.

После этого он разместил взрывчатку на месте будущего теракта: одно устройство спрятал под скамейкой у входа в подъезд жилого дома, другой – рядом с мусорным баком.

Заметим, что в результате инцидента пострадали двое правоохранителей. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Следствие продолжается.

Теракт в Буче: смотрите фото последствий

Где еще происходили подобные случаи?