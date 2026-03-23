Без грошової мотивації також могло не обійтися. Подробиці розслідування розповіли в МВС України.

Як завербували виконавця теракту?

Як розповів сам затриманий, він познайомився з невідомим через комп'ютерну гру. У ЗМІ припускають, що йдеться, ймовірно, про World of Tanks.

Через деякий час знайомий став шатажувати 21-річного молодого чоловіка, стверджуючи, що слідкує за його матір'ю за допомогою дрона. Від молодика вимагалося, щоб той заклав вибухівку – тоді його мати залишиться живою.

Ти або робиш те, що тобі кажемо, або з твоєю мамою щось буде,

– розповів підозрюваний.

До того ж, зазначалося, що виконавець за кожен з "успішних" вибухів мав отримати по 25 тисяч гривень – загалом мовиться про 50 тисяч за справу. Сам підозрюваний цю інформацію спростовує.

Що відомо про підрив?

Російські спецслужби дали фігуранту справи вказівки щодо виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. Для їх дистанційного підриву він оснастив кожен із них мобільним телефоном.

Після цього він розмістив вибухівку на місці майбутнього теракту: один пристрій сховав під лавкою біля входу в під’їзд житлового будинку, інший – поруч зі сміттєвим баком.

Зауважимо, що внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Слідство триває.

