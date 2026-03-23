Злоумышленника уже задержала полиция, а правоохранители ищут вероятных соучастников. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска полиции Киевской области Андрей Кравчук.

Что полиция рассказала о подрывнике?

По информации полиции, мужчина заложил взрывчатку, чтобы заработать деньги. Ему обещали 25 тысяч гривен, но получил ли он их – неизвестно. Правоохранители также проверяют его мобильный телефон.

Злоумышленник познакомился с неизвестным куратором в интернете, который в переписке приказал мужчине заложить бомбы и взорвать их.

Кравчук отметил, что первый взрыв прогремел около 5:35, а примерно через 30 минут прогремел второй. Злоумышленника допрашивают, чтобы узнать все детали и цель преступления.

Второй взрыв был совершен специально, чтобы на месте нанести максимальные повреждения и травмировать правоохранителей и гражданское население. На месте также нашли болты и гайки, которыми была начинена взрывчатка,

– заявил Кравчук.

Он добавил, что травмированные правоохранители, которых задело обломками, находятся в больнице. Их состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

Что еще известно о теракте в Буче?