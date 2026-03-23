Злоумышленника уже задержала полиция, а правоохранители ищут вероятных соучастников. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска полиции Киевской области Андрей Кравчук.
Что полиция рассказала о подрывнике?
По информации полиции, мужчина заложил взрывчатку, чтобы заработать деньги. Ему обещали 25 тысяч гривен, но получил ли он их – неизвестно. Правоохранители также проверяют его мобильный телефон.
Злоумышленник познакомился с неизвестным куратором в интернете, который в переписке приказал мужчине заложить бомбы и взорвать их.
Кравчук отметил, что первый взрыв прогремел около 5:35, а примерно через 30 минут прогремел второй. Злоумышленника допрашивают, чтобы узнать все детали и цель преступления.
Второй взрыв был совершен специально, чтобы на месте нанести максимальные повреждения и травмировать правоохранителей и гражданское население. На месте также нашли болты и гайки, которыми была начинена взрывчатка,
– заявил Кравчук.
Он добавил, что травмированные правоохранители, которых задело обломками, находятся в больнице. Их состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.
Что еще известно о теракте в Буче?
Утром 23 марта в Буче взорвались два неизвестных предмета. В результате этого пострадали двое правоохранителей, а также повреждены окна в доме.
По словам очевидцев, одна из взрывчаток сдетонировала в мусорном баке. Житель Бучи, который живет недалеко от места теракта, заявил, что проснулся от громкого взрыва и подумал, что это взорвался газ кого-то в квартире.
Подозреваемого в теракте 21-летнего мужчину могли завербовать через компьютерную игру World of Tanks. Российские спецслужбы дали указания по изготовлению взрывных устройств.