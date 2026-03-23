Правоохранители уже задержали подозреваемого, который, вероятно, действовал по указаниям куратора. Об этом сообщает Бучанский городской совет.
Что известно о состоянии полицейских?
В Буче в результате двух взрывов пострадали двое сотрудников полиции. Инцидент произошел во время отработки места первого взрыва, когда примерно через полчаса раздался второй.
Правоохранители получили осколочные ранения – их посекло в области рук и ног. Пострадавших оперативно госпитализировали. По информации правоохранителей, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
Второй взрыв, по предварительным данным, был направлен именно на поражение экстренных служб, прибывших на место происшествия. Именно поэтому во время работы правоохранителей всегда предупреждают о риске повторных взрывов и действуют по специальному алгоритму безопасности.
Что известно о теракте в Буче?
Сообщение о первом взрыве поступило на спецлинию 112 около 5:30 утра. В результате инцидента был поврежден фасад здания. Примерно через полчаса произошел второй взрыв неподалеку от первого места происшествия.
Правоохранители установили, что взрывные устройства были начинены металлическими элементами – болтами и гайками для усиления поражения. На месте также обнаружили мобильный телефон, который может быть связан с подозреваемым.
В течение нескольких часов полиция и СБУ задержали предполагаемого исполнителя. Им оказался 21-летний местный житель Бучи. По его словам, он получил задание через интернет от куратора и должен был получить по 25 тысяч гривен за каждый взрыв.
Следователи проверяют его контакты, мобильные устройства и устанавливают возможных сообщников. Открыто уголовное производство по статье о террористическом акте. Сейчас продолжаются следственные действия.