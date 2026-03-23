Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який, ймовірно, діяв за вказівками куратора. Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Що відомо про стан поліцейських?
У Бучі внаслідок двох вибухів постраждали двоє співробітників поліції. Інцидент стався під час відпрацювання місця першого вибуху, коли приблизно через пів години пролунав другий.
Правоохоронці отримали уламкові поранення – їх посікло в області рук та ніг. Постраждалих оперативно госпіталізували. За інформацією правоохоронців, їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує.
Другий вибух, за попередніми даними, був спрямований саме на ураження екстрених служб, які прибули на місце події. Саме тому під час роботи правоохоронців завжди попереджають про ризик повторних вибухів та діють за спеціальним алгоритмом безпеки.
Що відомо про теракт у Бучі?
Повідомлення про перший вибух надійшло на спецлінію 112 близько 5:30 ранку. Внаслідок інциденту було пошкоджено фасад будівлі. Приблизно через пів години стався другий вибух неподалік першого місця події.
Правоохоронці встановили, що вибухові пристрої були начинені металевими елементами – болтами та гайками для посилення ураження. На місці також виявили мобільний телефон, який може бути пов’язаний із підозрюваним.
Упродовж кількох годин поліція та СБУ затримали ймовірного виконавця. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець Бучі. За його словами, він отримав завдання через інтернет від куратора та мав отримати по 25 тисяч гривень за кожен вибух.
Слідчі перевіряють його контакти, мобільні пристрої та встановлюють можливих спільників. Відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. Наразі тривають слідчі дії.