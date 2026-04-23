Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, уточнив, что Лукашенко дает сигнал SOS, что его страну подталкивают к войне и что страны Балтии, а также Польша и Украина должны об этом знать.
Лукашенко предупреждает мир о планах Путина
Риторика представительницы российского МИД Захаровой, интервью путинского помощника Патрушева, заявления секретаря Совбеза Шойгу и заместителя председателя Совбеза Медведева о том, что якобы страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) предоставляют Украине воздушное пространство для движения украинских дронов, звучат не только для того, чтобы как-то объяснить россиянам, почему пылает Ленинградская область. По словам аналитика-международника, они объявляют такие месседжи с целью подготовить почву для будущего наступления на эти государства.
Мол, они развязали против нас войну, это акт агрессии и Шойгу говорит об уставе ООН, который позволяет пойти против этих стран. Так и здесь, это не угроза, Лукашенко просто предупреждает, что Путин готовит провокацию и попытается втянуть Беларусь в эту войну,
– озвучил Демченко.
По убеждению журналиста, в недавнем интервью Лукашенко главным было не это заявление, а другое высказывание, которое он озвучил: "Трамп и Путин императоры".
Типа у Путина вся власть, а он (Лукашенко) маленький, ничем не управляет, он просто фигура на шахматной доске, которую передвигает Путин. То есть как он скажет – так и будет. А тот говорит ему, чтобы присоединился к войне,
– озвучил журналист.
По словам Демченко, Лукашенко своими высказываниями сигнализирует миру, что российский диктатор готовится к открытию второго фронта, а Беларусь рассматривает, как плацдарм. Самопровозглашенный белорусский диктатор пока балансирует, но мало что удается.
Аналитик-международник убежден, что глава Кремля приложит максимальные усилия, чтобы дожать Лукашенко и воспользоваться белорусской территорией и армией и присоединить к боевым действиям. Он прогнозирует, что если Лукашенко начнет атаку против Украины, его режиму будет конец, если он отдаст свою армию на откуп – Путин от него избавится. Единственный вариант для Лукашенко – продолжать балансировать, но вероятно, что делать это ему уже не удается.
Заметьте! Политолог Артем Бронжуков считает, что Путин рассматривает сценарий открытия второго фронта – против стран Европы, поскольку США начали уклоняться от роли "мирового полицейского". Глава Кремля стремится втянуть в войну Беларусь, потому что ее территория – удачный плацдарм для начала вооруженной агрессии против Польши и стран Балтии. Беларусь могла бы существенно улучшить логистические возможности России.
Существует ли угроза со стороны Беларуси: мнения экспертов
Основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба выразил мнение, что шаги Беларуси для усиления своей ПВО свидетельствуют не о намерении осуществить нападение. Он считает, что сейчас признаков для этого нет. Улучшение противовоздушной обороны расценивает, как способ защититься от российских дронов, которые под влиянием украинских РЭБов ведут себя неожиданно и меняют маршрут.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что даже несмотря на то, что Беларусь на границе с Украиной развивает дороги и обустраивает артиллерийские позиции, повода для паники сейчас нет. Он высказал мнение, что Лукашенко, у которого налаживается диалог с США и которые понемногу снимают с Беларуси санкции, сейчас невыгодно это терять, втягиваясь в войну.
Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко указал на то, что Лукашенко сам не способен участвовать в агрессии, ведь у него отсутствует мотивация из-за страха потерять свое кресло, и надлежащего военного потенциала он не имеет. Поэтому будет продолжать "подтанцовывать" Путину, обеспечивая инфраструктурой и создавая провокации на границах с другими странами.