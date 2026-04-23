Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, уточнив, что Лукашенко дает сигнал SOS, что его страну подталкивают к войне и что страны Балтии, а также Польша и Украина должны об этом знать.

Лукашенко предупреждает мир о планах Путина

Риторика представительницы российского МИД Захаровой, интервью путинского помощника Патрушева, заявления секретаря Совбеза Шойгу и заместителя председателя Совбеза Медведева о том, что якобы страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) предоставляют Украине воздушное пространство для движения украинских дронов, звучат не только для того, чтобы как-то объяснить россиянам, почему пылает Ленинградская область. По словам аналитика-международника, они объявляют такие месседжи с целью подготовить почву для будущего наступления на эти государства.

Мол, они развязали против нас войну, это акт агрессии и Шойгу говорит об уставе ООН, который позволяет пойти против этих стран. Так и здесь, это не угроза, Лукашенко просто предупреждает, что Путин готовит провокацию и попытается втянуть Беларусь в эту войну,

– озвучил Демченко.

По убеждению журналиста, в недавнем интервью Лукашенко главным было не это заявление, а другое высказывание, которое он озвучил: "Трамп и Путин императоры".

Типа у Путина вся власть, а он (Лукашенко) маленький, ничем не управляет, он просто фигура на шахматной доске, которую передвигает Путин. То есть как он скажет – так и будет. А тот говорит ему, чтобы присоединился к войне,

– озвучил журналист.

По словам Демченко, Лукашенко своими высказываниями сигнализирует миру, что российский диктатор готовится к открытию второго фронта, а Беларусь рассматривает, как плацдарм. Самопровозглашенный белорусский диктатор пока балансирует, но мало что удается.

Аналитик-международник убежден, что глава Кремля приложит максимальные усилия, чтобы дожать Лукашенко и воспользоваться белорусской территорией и армией и присоединить к боевым действиям. Он прогнозирует, что если Лукашенко начнет атаку против Украины, его режиму будет конец, если он отдаст свою армию на откуп – Путин от него избавится. Единственный вариант для Лукашенко – продолжать балансировать, но вероятно, что делать это ему уже не удается.

Заметьте! Политолог Артем Бронжуков считает, что Путин рассматривает сценарий открытия второго фронта – против стран Европы, поскольку США начали уклоняться от роли "мирового полицейского". Глава Кремля стремится втянуть в войну Беларусь, потому что ее территория – удачный плацдарм для начала вооруженной агрессии против Польши и стран Балтии. Беларусь могла бы существенно улучшить логистические возможности России.

