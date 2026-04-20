Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что даже учитывая то, что Беларусь размещает артиллерийские позиции, в случае угрозы в Украине есть дроны, которым трудно будет противостоять. Поэтому паниковать пока, по его словам, не стоит.
Лукашенко невыгодно начинать наступление
Экс-сотрудник СБУ объяснил, что сейчас нет существенного скопления военных на границе с Беларусью, из-за чего следовало бы сейчас беспокоиться. Однако он подчеркнул, что за ситуацией надо наблюдать, держать ее в фокусе внимания, но и не поддаваться панике.
Вся белорусская армия – это 45 тысяч военнослужащих. Я убежден, что от Лукашенко сейчас никаких шагов к осуществлению наступления на территорию Украины не просматривается,
– озвучил Ступак.
Он добавил, что самопровозглашенному президенту Беларуси сейчас кажется, что его вытаскивают из информационной блокады, с ним устанавливает связи американский лидер Трамп, начинает снимать определенные санкции с белорусских компаний. Учитывая такое, Лукашенко сейчас точно невыгодно это потери.
По словам экс-сотрудника СБУ, стоит принимать во внимание и то, что территория Беларуси очень компактная. С юга на север, с запада на восток – до 500 километров. К слову, украинские дроны летают на расстояние до 1,5 тысячи километров.
Если Беларусь попытается прибегнуть к провокациям или наступлению, то до конца суток того дня лишится своих двух огромных НПЗ, все остальные небольшие нефтеперерабатывающие заводы будут уничтожены в течение недели,
– заверил Ступак.
Эффект домино: что было бы, если бы Лукашенко решился на агрессию?
Напоследок экс-сотрудник СБУ напомнил, что сегодня на стороне Украины воюет подразделение белорусских патриотов (полк имени Кастуся Калиновского). Ступак отметил, что в случае агрессии со стороны Беларуси на месте военного украинского командования можно было бы рассмотреть вариант завершения миссии этого полка на территории Украины и предложить этим военным вернуться домой (предоставив оружие), чтобы снести режим Лукашенко.
"Они могли бы зайти в первое село, агитировать людей, захватить райотдел милиции, раздать оружие людям, потом пойти в следующее село, дальше – в районный центр. Сработал бы эффект домино. Думаю, что на территории Беларуси у нас было бы огромное количество союзников и для режима этой страны тогда все завершится очень плохо", – подытожил Ступак.
Напомним! Ранее Лукашенко сделал заявление, что его страна находится в подготовке к войне, чтобы иметь возможность противостоять вызовам. Он отметил, что "мирного времени быть не может". Вместе с этим он подчеркнул, что Беларусь не стремится воевать.
Россия хочет напугать Украину, чтобы та перебросила резервы с Донбасса
По мнению военного эксперта Василия Пехньо, тема возможного наступления с территории Беларуси активизировалась для того, чтобы вытащить украинские резервы из Донецкой области для усиления границы, а также вызвать панику у людей, которые живут на Житомирщине. Зеленский, поднимая эту тему, тем самым показывает, что украинская разведка знает о планах врага – России, которая хотела бы воспользоваться Беларусью.
Развитие артиллерийских позиций, дорог, переправ, пограничных застав может быть свидетельством подготовки агрессии? Может, но надо следить за 2 факторами. Первый: наполняются ли эти позиции артиллерией и происходит ли перемещение войск. Второй: если такое перемещение есть, то какая численность группировок и каково их качество,
– объяснил Пехньо.
Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси: мнения других экспертов
Белорусский политический аналитик и консультант Вадим Можейко считает, что пока у власти в Беларуси Лукашенко, то по сути территория этой страны – под управлением Путина, поэтому оттуда сохраняется угроза провокаций. По его словам, сегодня заявления о мобилизационной готовности Беларуси могут указывать на реальную подготовку к эскалации.
По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, у главы Кремля есть инструменты, чтобы забрать белорусскую армию для войны против Украины. Хотя Лукашенко по собственной воле на это не пойдет, однако во властных структурах Беларуси хорошо налажена работа российской агентуры.